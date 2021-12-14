В Индонезии около 230 домов получили повреждения в результате землетрясения

Землетрясение магнитудой 7,4, произошедшее в море недалеко от индонезийской провинции Восточные Малые Зондские острова, нанесло серьезный ущерб примерно 230 жилым постройкам. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Antara со ссылкой на агентство страны по ликвидации последствий стихийных бедствий.

"Согласно отчетам, полученным из регионального отделения ведомства округа Селаяр (провинция Южный Сулавеси - прим. ред.), обнаружены повреждения бетонных заборов, стен и крыш домов жителей", - приводит Antara заявление представителя ведомства. Также были повреждены два храма и одна школа.

По данным издания, погибших в результате землетрясения нет.

Ранее Агентство метеорологии, геофизики и климатологии Индонезии сообщало, что утром 14 декабря в море недалеко от округа Восточный Флорес в провинции Восточные Малые Зондские острова произошло землетрясение магнитудой 7,4.