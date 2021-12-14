Араик Арутюнян принял участие в министерском круглом столе на тему “Этика и инновации”

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян 14 декабря принял участие в министерском круглом столе стран Восточного партнерства и Западных Балкан на тему “Этика и инновации”, организованном в рамках Глобального саммита инициативы Партнерства открытого управления. В ходе мероприятия были обсуждены вопросы, связанные с проблемами пандемии и эскалации вызовов: как страны противостоят им и какую программу реформ они планируют в своих национальных планах действий Партнерства открытого управления на будущее.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в

круглом столе приняли участие высокопоставленные представители Армении, Грузии, Молдовы, Северной Македонии, Сербии, Украины, Черногории, а также представители Партнерства открытого управления, Организации экономического сотрудничества и развития, Европейской комиссии, Восточного партнерства и др.