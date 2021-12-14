НАТО поддерживает усилия по диалогу между Арменией и Азербайджаном: Столтенберг 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил в поддержку урегулирования между Арменией и Азербайджаном, и сообщил, что альянс не занимает чью-либо сторону в этом урегулировании.

"Важно продолжать усилия по нормализации отношений Азербайджана и Армении. НАТО поддерживает усилия по диалогу между ними, мы это обсуждали сегодня детально с президентом… Диалог продолжается, идет в правильном направлении", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал он по итогам встречи в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Столтенберг добавил, что НАТО не занимает чью-либо сторону в ситуации вокруг Армении и Азербайджана, обе страны являются ценными партнерами альянса. "Важно избегать насилия, использовать дипломатические возможности. НАТО не занимает чью-либо сторону. Азербайджан наш ценный партнер, Армения также наш ценный партнер", – заключил он.