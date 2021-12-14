Около села Шоржа произошло землетрясение силой 4-5 баллов 

14 декабря в 19:31 по местному времени (в 15:31 по Гринвичу) сейсмической сетью Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировано землетрясение с магнитудой 3,4 и глубиной очага 10 км, эпицентр находится в 2 км к северо-востоку от села Шоржа, Армения.

Географические координаты эпицентра 40.51⁰ северной широты и 45.29⁰ восточной долготы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.

Землетрясение ощущалось в Гегаркуникской, Котайкской и Тавушской областях: в селах Шоржа, Артаниш, Драхтик, Агарцин, Гандзакар - с силой 3-4 балла, в городах Иджеван, Чамбарак, Раздан и Гавар - силой 3 балла, в городах Севан и Абовян - силой 2–3 балла.