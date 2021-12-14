Азербайджан пытается завести в тупик вопрос открытия региональных коммуникаций: Пашинян

Азербайджан пытается завести в тупик вопрос открытия региональных коммуникаций. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Попытки президента Азербайджана провести параллели между открытием региональных коммуникаций и Лачинским коридором не имеют ничего общего с проведенными до сих пор обсуждениями и подписанными заявлениями на эту тему. Это неприемлемо для Армении.

Четко выражу эту позицию в ходе запланированной на сегодня трехсторонней встречи», - отметил Пашинян.

Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе 14 декабря премьер-министр Никол Пашинян провел частную беседу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Позже состоится трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.