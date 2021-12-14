Время в Ереване: 11:07:36,   16 Декабрь

Столтенберг анонсировал встречу с Зеленским

Столтенберг анонсировал встречу с Зеленским

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 декабря проведет в Брюсселе встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в заявлении альянса.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сообщается, что Столтенберг и Зеленский выступят по итогам встречи с заявлениями.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]