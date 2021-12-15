Цены на цветные металлы - 14-12-21

ЛОНДОН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 14 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.75% и составила 2631.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.27% и составила 9480.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.17% и составила 2306.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.58% и составила 19660.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.27% и составила 38900.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.77% и составила 3330.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 69815.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.