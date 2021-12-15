Восстановление коммуникаций между Арменией и Азербайджаном должно быть с уважением суверенитета этих стран: Шарль Мишель

Президент Европейского Совета Шарль Мишель выступил с заявлением по итогам встречи Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе, состоявшейся 14 декабря и продлившейся несколько часов. Шарль Мишель обсуждения назвал значимыми.

Председатель ЕС Шарль Мишель заявил о готовности Евросоюза тесно работать с Арменией и Азербайджаном в направлении преодоления существующих проблем, создания атмосферы сотрудничества и доверия с целью установления прочного мира в регионе, который, в конце концов, будет основан на всеобъемлющем соглашении о мире.

Он отметил, что все стороны разделяют подход, согласно которому безопасный, стабильный и процветающий Южный Кавказ должен быть построен во благо народов региона.

«Премьер-министр Пашинян и Президент Алиев подтвердили, что ключевые обязательства, взятые в рамках двух трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. (Армения, Россия, Азербайджан, ред.), должны соблюдаться, и они укрепятся достигнутым в Сочи 26 ноября 2021 взаимопониманием.

Шарль Мишель высоко оценил шаги по обеспечению ослабления напряженности после последних вооруженных столкновений на границе Армении и Азербайджана, предпринятые двумя руководителями. Стороны признали, что при содействии президента Мишеля между министрами обороны двух стран успешно была установлена прямая связь. «Этот механизм может служить для предотвращения будущих инцидентов и иметь положительное влияние на снижение напряженности», - сообщает «Арменпресс» со ссылкой на заявление президента ЕС.

Председатель ЕС Шарль Мишель подчеркнул, что решение ключевых гуманитарных проблем имеет решающее значение. Он приветствовал возвращение 10 пленных армян Азербайджаном 4 декабря и передачу карт минных полей Арменией. Он призвал к полному и скорейшему урегулированию всех гуманитарных вопросов, таких, как освобождение пленных и выяснение судьбы без вести пропавших, признавая при этом, что гуманитарные жесты обеих сторон способствуют установлению атмосферы доверия, мира и примирения. «ЕС будет продолжать поддерживать усилия по гуманитарному разминированию, включая предоставление экспертных консультаций, помощь пострадавшему от конфликта населению, а также восстановление. ЕС также будет продолжать поддерживать меры по укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном», - говорится в заявлении Шарля Мишеля.

Премьер-министр Армении, председатель Европейского совета и Президент Азербайджана также обсудили торгово-экономическое партнерство между двумя странами Европейского Союза на данный момент и в перспективе. Было подчеркнуто намерение ЕС запустить платформу экономических консультаций для укрепления доверия, содействия мирному сосуществованию и укрепления экономического сотрудничества в регионе.

Главы государств сошлись во мнении, что в контексте планируемого начала переговоров о демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном необходимо будет предпринять дальнейшие ощутимые шаги для снижения напряженности на местах и обеспечения благоприятной атмосферы. Президент Мишель призвал Ереван и Баку принять активное участие и добросовестно работать над снижением напряженности. Он подчеркнул, что обеспечение соответствующей дистанции между силами является важным элементом предотвращения инцидентов. ЕС предоставит экспертную миссию/консультативную группу для оказания помощи в вопросах делимитации и демаркации, оказывая техническую помощь обеим странам.

Президент ЕС Шарль Мишель подчеркнул важность восстановления коммуникационной инфраструктуры между Азербайджаном и Арменией, а также на всем Южном Кавказе, обеспечивая полное уважение суверенитета всех стран. Достигнута договоренность о продолжении восстановления железнодорожных путей с соответствующими соглашениями о погранично-таможенном контроле на взаимной основе. ЕС готов поддержать развитие коммуникаций в соответствии со своими экономическими и инвестиционными программами. Предлагаемая платформа экономических консультаций также может поддержать этот процесс. Руководители договорились следить за результатами встречи.