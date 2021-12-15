Время в Ереване: 11:07:36,   16 Декабрь

В Брюселе Пашинян и Алиев провели и приватную беседу: Шарль Мишель на некоторое время оставил их наедине

В Брюселе Пашинян и Алиев провели и приватную беседу: Шарль Мишель на некоторое время оставил их наедине

В рамках трехсторонней встречи, состоявшейся в Брюсселе, председатель Европейского совета Шарль Мишель Премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева на некоторое время оставил наедине для приватного разговора.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге, состоявшемся после встречи с главами Армении и Азербайджана, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Отвечая на вопрос о том, правда ли, что он на некоторое время руководителей стран оставил наедине, Мишель сказал: «Да, это правда. Я своей помощи, поддержке придаю важность, но также очень важно, чтобы они говорили и напрямую».

Президент ЕС во многом способствовал налаживанию прямых контактов между лидерами двух стран, выразив уверенность в возможности проведения таких встреч, как состоявшаяся в Брюсселе. «Я убежден, что прямое общение между двумя лидерами очень полезно. Мы смогли сыграть положительную роль в обеспечении прямой связи и на уровне министров обороны, чтобы предотвратить возможные инциденты и избежать дальнейших столкновений», - сказал Шарль Мишель.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]