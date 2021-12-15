В Армении за прошедший день подтверждено 212 случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 15 декабря в Армении всего подтверждено 342 977 случаев заражения COVID-19, 326 559 из которых вылечились, есть 7 856 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 7 076 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 7 801 тестов. Подтверждено 212 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 255 заболевших, есть 11 летальных исходов.

Всего проведено 2 миллиона 464 749 тестирований.