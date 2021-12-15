Блинкен приветствует заявления о назначении специальных представителей для диалога между Арменией и Турцией

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил поддержку процессу нормализации армяно-турецких отношений.

«Мы приветствуем и решительно поддерживаем заявления МИД Армении и министра иностранных дел Турции Мелюта Чавушоглу по поводу обсуждения процесса нормализации отношений», - как сообщает «Арменпресс», написал Энтони Блинкен в своем Twitter-аккаунте.

Ранее в МИД Армении заявили, что Армения, как и раньше, так и сейчас, готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предусловий, что прописано в программе правительства Армении. «В связи с этим мы приветствуем заявление министра иностранных дел Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений. Подтверждаем, что и армянская сторона назначит специального представителя для ведения этого диалога», - сообщил пресс-секретарь Ваан Унанян МИД РА.