Для проведения внеочередного заседания Национального собрания кворум не был обеспечен
12:09, 15 Декабрь, 2021
Для проведения внеочередного заседания Национального собрания РА кворум не был обеспечен. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 30 депутатов, для обеспечения кворума необходимо присутствие 54 депутатов.
Регистрация депутатов продлится еще 4 часа.В повестке дня заседания один вопрос, касающийся делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, инициированный оппозиционной фракцией «Айастан».
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