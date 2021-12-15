Президент республики Армен Саркисян встретился с Омбудсменом Армении Арманом Татояном.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, Армен Саркисян и Арман Татоян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и проблемы населения приграничных общин.

Омбудсмен Армении представил Президенту результаты работ по сбору фактов, осуществленных Офисом Защитника прав человека в Сюникской и Гегаркуникской областях, проблемы жителей приграничных населенных пунктов и случаи нарушения их прав вследствие действий Азербайджана, подчеркнув важность создания демилитаризованной зоны безопасности.

Омбудсмен также сообщил, что факты нарушения прав жителей приграничных населенных пунктов периодически его Офисом представляются действующим в Армении международным структурам и аккредитованным дипломатическим миссиям.

Президент и Омбудсмен обменялись мнениями вокруг создавшейся ситуации, а также по ряду других проблем в сфере защиты прав человека.