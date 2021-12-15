Палата представителей США приняла законопроект о запрете импорта из Синьцзяня

Законопроект, запрещающий ввоз в Соединенные Штаты товаров, произведенных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, был одобрен Палатой представителей американского Конгресса, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Документ был принят единогласно после того, как законодатели из двух палат Конгресса США договорились о компромиссе. Первый представленный Палатой представителей законопроект был заблокирован Сенатом. Как ожидается, Сенат примет компромиссный вариант уже в среду, направив его в Белый дом, где президент США Джо Байден подпишет его.

"Администрация будет тесно сотрудничать с Конгрессом в реализации этого законопроекта", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

В законопроекте в качестве причин для запрета импорта из СУАР приводятся обвинения в том, китайское правительство создало в Синьцзяне сеть лагерей для уйгуров, где товары производятся с использованием принудительного труда. Это послужило также поводом для объявления США и рядом других западных стран дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года. Дипломатический бойкот означает, что официальные представители объявивших его стран не поедут в Пекин, и не будут участвовать в мероприятиях в рамках Игр. Участие в Олимпиаде спортсменов этих стран не ограничивается.

Китай последовательно отвергает обвинения в репрессиях против нацменьшинств. Дипломатический бойкот Игр он называет "политическими манипуляциями", которые в корне противоречат основным принципам Олимпийского движения. Китайские официальные лица подчеркивают, что эти действия Запада не повлияют на успешное проведение Олимпиады, кроме того, в Пекине официально заявляют, что чиновников из этих стран на Игры никто и не приглашал.