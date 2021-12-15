Ректором ЕГМУ переизбран Армен Мурадян

На заседании Совета попечителей Ереванского государственного медицинского университета им. Мхитара Гераци, состоявшемся 15 декабря, были проведены выборы ректора.

Как сообщили «Арменпресс» в университете, закрытым тайным голосованием ректором ЕГМУ единогласно был переизбран Армен Абгарович Мурадян.

Армен Мурадян с 4-го ноября по 29-е декабря 2016 года занимал должность и. о. ректора ЕГМУ. С 29 декабря он стал ректором университета. Армен Мурадян - 22-й ректор 100-летней кузницы медицинских кадров.