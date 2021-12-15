В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано в среду в западной части Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался на расстоянии 58 км к северо-востоку от города Месджеде-Солейман, в котором проживают 111 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.