Путин и Си Цзиньпин провели онлайн-переговоры

Владимир Путин и Си Цзиньпин пообщались по видеосвязи, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Разговор длился полтора часа. В открытой части беседы лидеры России и Китая обсудили двусторонний диалог и вскользь коснулись международной повестки.

"Рад возможности выйти с вами на прямую линию связи. <...> Считаю (наши. — Прим. ред.) отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в двадцать первом веке", — сказал Путин в начале встречи.

Глава КНР, в свою очередь, поблагодарил российского президента за противостояние попыткам вбить клин между Москвой и Пекином, а также отметил увеличение числа совместных проектов и рост товарооборота.

"В январе — ноябре этого года товарооборот увеличился на 31%, до 123 миллиардов долларов. Уже побиты рекордные показатели допандемийного 2019 года. В недалекой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в 200 миллиардов", — согласился Путин.

Кроме того, он назвал Китай международным центром по производству российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт": подписаны контракты на выпуск более 150 миллионов доз вакцины с шестью китайскими производителями.

Стороны выразили надежду на личную встречу в феврале и совместное участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

После вступительных слов переговоры продолжились в закрытом режиме.