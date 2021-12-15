Армения играет большую роль в расширении связей ЕАЭС с третьими странами: Сергей Копыркин

Актуальность развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, расширения ЕАЭС более чем очевидна для всех, кто знаком с отношениями между государствами-членами и региональными реалиями. Как сообщает «Арменпресс», об этом на 7-й Ежегодной конференции Евразийского клуба экспертов заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин, говоря о 7-летии членства Армении в Евразийском экономическом союзе.

«Должен сказать, что Россия, Армения и другие страны-члены тесно сотрудничают в рамках ЕАЭС. И так как мы сейчас находимся в Ереване, я хотел бы подчеркнуть конструктивный, заинтересованный подход армянской стороны в развитии интеграции. Армения играет большую роль в расширении связей ЕАЭС с третьими странами», - сказал Посол России.

По словам Сергея Копыркина, одним из важных направлений работы Евразийского союза является расширение его географии за счет налаживания связей с третьими странами и региональными интеграционными объединениями.

В настоящее время членами ЕАЭС являются 5 стран: Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Узбекистан и Куба в ЕАЭС в качестве наблюдателей.

В этом контексте посол Копыркин напомнил, что в заседании Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего в Ереване в октябре 2019 года, принимали участие также руководители Ирана и Сингапура.

Об этом свидетельствует и рост взаимной торговли Армении с другими государствами-членами ЕАЭС.

«За первые 9 месяцев текущего года объемы экспорта Армении в страны ЕАЭС увеличились почти на 30%, при этом рост был зафиксирован со всеми партнерами», - сообщил Сергей Копыркин.

7-е Ежегодное собрание Евразийского экспертного клуба и конференцию на тему «7 лет членства Армении в ЕАЭС. Евразийская интеграция вчера, сегодня, завтра» были организованы Евразийским клубом экспертов, неправительственной исследовательской и аналитической организацией «Интеграция-Развитие». В конференции приняли участие Посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин, Посол Казахстана Болат Иманба, Посол Беларуси Александр Конюк, сотрудники посольств России, Казахстана и Беларуси, представители 102-й российской военной базы в Армении и члены Евразийского экспертного клуба.