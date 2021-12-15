Председатель Европарламента не будет переизбираться на новый срок в 2022 году

Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли не намерен продлевать свой мандат на текущей должности в 2022 году. Как передает Арменпресс, об этом он сообщил на своей странице в Twitter в среду.

"Я благодарю вас за ваши многочисленные просьбы, но я решил не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Европейского парламента. Проевропейский фронт рискует быть разделенным, и это будет идти вразрез с моей историей, нашими убеждениями, нашими сражениями. Я не могу этого допустить", - написал он.

Давид Сассоли был избран председателем Европарламента в июле 2019 года. Его мандат истекает в январе 2022 года. По данным Agence France-Presse, решение Сассоли не переизбираться на пост председателя, несмотря на широкую поддержку парламентариев, может быть связано с его состоянием здоровья после перенесенной в сентябре пневмонии.