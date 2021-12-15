Время в Ереване: 11:07:36,   16 Декабрь

СМИ: мужчина покончил с собой после убийства жены и тещи на Востоке Грузии

СМИ: мужчина покончил с собой после убийства жены и тещи на Востоке Грузии

Мужчина зарезал жену и тещу в поселке Вазиани, неподалеку от Тбилиси, после чего покончил жизнь самоубийством. Как передает Арменпресс, об этом сообщают грузинские СМИ.

Факт убийства уже подтвердили в МВД Грузии. Как сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе, уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное в отношении члена семьи", что карается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.

Инцидент произошел поздней ночью. По предварительным данным, у жены подозреваемого в убийстве ножевые ранения в области шеи. О других деталях пока не сообщается.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]