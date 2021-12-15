Жители оккупированных территорий Арцаха не могут посещать могилы родных: Омбудсмен Республики Арцах

Жители общины Тагавард в течение всего прошлого года не раз поднимали вопрос доступности кладбища общины, которое в результате войны 2020 года перешло под контроль Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

Омбудсмен Арцаха написал, что кладбище находится на оккупированной территории общины, которая находится всего в нескольких километрах от той части общины, в которой сегодня живут жители Тагаварда.

«Люди имеют право чтить память своих родных, в том числе и иметь возможность посещать их могилы. Однако азербайджанская сторона не проявляет какого-либо понимания и не предоставляет жителям общины такой возможности.

Хочу привлечь к этому вопросу внимание государственных органов, российского миротворческого контингента, а также организаций, осуществляющих международную правозащитную и гуманитарную миссию.

Причем этот важнейший вопрос в равной степени касается и беспокоит не только жителей Тагаварда, но и всех жителей других оккупированных территорий Арцаха», - написал Гегам Степанян.