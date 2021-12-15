Bloomberg: ведущие страны ЕС выступают против планирования новых антироссийских санкций

Ряд ведущих стран Евросоюза выступают против планирования новых санкций и других мер против России в случае ее якобы возможного "вторжения" на Украину, предпочитая переговоры. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц.

По данным агентства, среди стран, выступающих за диалог, Германия, Испания, Италия и Франция.

Агентство отмечает, что другие страны ЕС утверждают, что публичная поддержка новых санкций поможет лучше сдерживать РФ. О каких именно странах идет речь, Bloomberg не поясняет.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.