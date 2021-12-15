Мгер Григорян в Брюсселе встретился с Оливером Вархели и другими должностными лицами

Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе вице-премьер Мгер Григорян встретился с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе вице-премьера, собеседники обсудили программы, разработанные в рамках экономического и инвестиционного плана Евросоюза, и признали важность концентрации совместных усилий по обеспечению их старта в кратчайшие сроки.

Вице-премьер представил комиссару ЕС работу, проделанную Правительством Республики Армения по отдельным направлениям. Был отмечен прогресс, достигнутый при разработке и реализации программ.

Вице-премьер Мгер Григорян встретился также с Лоренсом Мередитом, директором по восточным вопросам Генерального директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по вопросам расширения ЕС. Собеседники коснулись текущих обсуждений с европейскими финансовыми институтами в рамках проектов экономического и инвестиционного плана, которые касаются развития цифровой дорожной инфраструктуры, содействия малым и средним предприятиям, а также развития Сюникской области и увеличения доступа к образованию.

Обсуждались также основные направления многолетнего сотрудничества.

С точки зрения развития отношений между РА и ЕС особое значение имел процесс реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. В этом контексте вице-премьер подчеркнул, что ключевые реформы в ряде областей реализуются в рамках соглашения, и оно остается неотъемлемой частью программы реформ правительства.