В Армении в ближайшие дни ожидаются осадки

В Ереване днем 15-го, 16-го, 19-го и 20-го декабря осадков не ожидается. В утренние часы возможны туманы.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что 17 декабря в вечерние часы и 18 декабря ожидаются осадки.

В областях днем 15-го, 16-го, 19-го и 20-го декабря ожидается погода без осадков.

В Араратской долине в утренние часы возможен туман.

После полудня 17-го, 18-го декабря в отдельных районах будут осадки. Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

15-го и 16-го декабря в Арцахе осадков не ожидается.