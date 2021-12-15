Несколько стран ЕС начали вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет

Несколько стран ЕС, в том числе Греция, Италия, Испания и Венгрия в среду начали вакцинацию от коронавируса COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Associated Press.

"Не буду скрывать, что после консультаций с врачами и ознакомления с научными данными, наша семья приняла решение вакцинировать нашего сына, которому пять с половиной лет", - рассказал министр образования Греции Ники Керамеос во время онлайн-пресс-конференции.

В прошлом месяце европейский регулятор одобрил применение вакцины для детей в возрасте от пяти до 12 лет. Им будут делать низкодозированную прививку. Подросткам с 12 лет и старше в ЕС делают такой же укол, как и при вакцинации взрослых.