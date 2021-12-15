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Льюис Хэмилтон получил титул рыцаря-бакалавра

Льюис Хэмилтон получил титул рыцаря-бакалавра

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон был официально посвящён в рыцари, сообщает Арменпресс со ссылкой на championat.com. Церемония посвящения прошла в Виндзорском замке. Хэмилтон получил от принца Уэльского титул рыцаря-бакалавра.

Напомним, по итогам сезона-2021 Хэмидтон стал вторым в личном зачёте, уступив пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.


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