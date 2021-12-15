Экс-президент Афганистана Хамид Карзай признался, что "пригласил" в августе движение "Талибан"* в афганскую столицу Кабул для "защиты населения" после бегства Ашрафа Гани, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Это была просьба (к талибам - ред.) прийти и защитить население, чтобы страна и город не погрузились в хаос... Правительство "Талибана"* и мы, население Афганистана, должны делать все, что необходимо в пределах страны", - заявил Карзай в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.