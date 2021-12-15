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Азиатские индексы - 15-12-21

Азиатские индексы - 15-12-21

ТОКИО, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.10% и составил 28459.72 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.52% и составил 1984.10 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.38% и составил 3647.63 пункта, а HANG SENG снизился на 0.91% и составил 23420.76 пункта.


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