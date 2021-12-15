Премьер-министры Армении и Словении обсудили вопросы отношений Армения-ЕС и армяно-словенского сотрудничества

На полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с премьер-министром председательствующей в Совете ЕС Словении Янезом Яншой.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поблагодарил словенскую сторону за вклад в развитие тесного сотрудничества между Арменией и ЕС и за эффективное продвижение совместных программ во время председательства Словении в ЕС. Никол Пашинян отметил, что правительство заинтересовано в развитии и укреплении партнерства как с Европейским союзом, так и со Словенией в различных сферах, в том числе в экономике. Глава правительства также коснулся институциональных реформ в Армении, подчеркнув, что они будут носить последовательный и решительный характер.

Янез Янша подчеркнул важность углубления отношений Армения-ЕС, добавив, что реализуемые в рамках Восточного партнерства программы могут придать новый импульс укреплению связей. По словам премьер-министра Словении, существует большой потенциал для сотрудничества, реализация которого будет способствовать эффективному осуществлению реформ в Армении.

Собеседники коснулись повестки саммита Восточного партнерства, происходящих на Южном Кавказе развитий, а также итогов состоявшейся в Брюсселе трехсторонней встречи премьер-министра Армении, председателя Европейского совета и президента Азербайджана.