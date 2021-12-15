Президент Республики Арцах провел заседание Совета безопасности

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 15 декабря провел заседание Совета безопасности.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, глава государства подчеркнул, что кризисные проблемы текущего года в основном преодолены, но многое еще предстоит сделать для решения как внутренних, так и внешних вызовов.

Президент Арцаха дал ряд поручений руководителям уполномоченных органов по решению существующих проблем безопасности.