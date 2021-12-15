В Ереване обсуждены возможные положительные и негативные влияния формата «3+3»

Инициатива переговорной площадки регионального сотрудничества «3+3» напрямую связана с евразийской интеграцией и увеличением экономических выгод Евразийского экономического союза. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила профессор кафедры международных отношений, политологии и регионоведения Российского государственного гуманитарного университета Тамара Гузенкова на 7-й ежегодной конференции Евразийского экспертного клуба.

В этом контексте Гузенкова коснулась дипломатических и экспертных дискуссий по нагорно-карабахскому конфликту и армяно-азербайджанским отношениям, подняв вопрос о том, что новый переговорный формат может предложить что-то новое для урегулирования региональной ситуации.

«В этом смысле я спокойно смотрю на процесс и понимаю, что «если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно». Т.е. на смену старым переговорным площадкам, которые исчерпали себя психологически и дипломатически и не могут предложить принципиально новый компонент решения проблемы, приходят новые переговорные площадки. И это очень нормально и естественно», - считает профессор.

Вместе с тем, касаясь опасений и предостережений армянского общества в отношении подобных инициатив, Тамара Гузенкова подчеркнула, что это консультативная площадка, которая направлена на решение экономических проблем.

«Если говорить, например, об армянской стороне, я надеюсь, что мои армянские коллеги и друзья не обидятся на меня, но, на мой взгляд, политическому истеблишменту армянского народа присущ синдром «виктимности», исторической жертвы, исторической несправедливости по отношению к армянскому народу. А как это отражается на политической практике?

Это элементы подозрительности, осторожности, боязни вступать в дополнительные отношения и союзы, чтобы не навредить состоянию армянского общества. Все это, конечно, нужно учитывать, понимать и преодолевать. Но мне кажется, что в этой ситуации очень важна волевая самоорганизация политического класса, участвующего в процессе», - сказала Гузенкова.

По ее словам, армянские политики «слишком зависимы от общественного мнения», и политики, дипломаты и неправительственные организации должны серьезно поработать, чтобы снизить уровень напряженности в стране.

«Я хотела бы предупредить и как женщина посоветовать армянским коллегам и друзьям внимательно следить за этой ситуацией и не упустить момент, не упустить момент своих возможностей, потому что чрезмерное нагнетание ситуации, абсолютизация собственных интересов и нежелание пойти на уступки могут лишить вас тех перспектив, которые сейчас открываются перед вами», - добавила Тамара Гузенкова.

Член Евразийского экспертного клуба, доктор экономических наук, профессор Татул Манасерян возразил российскому профессору, подчеркнув, что нужно жить в Армении, чтобы давать советы армянскому обществу с этой точки зрения.

«Я должен сказать, что, конечно, есть такая вещь, как синдром бдительности «виктимности» армянского общества, поэтому мы критикуем самих себя, мы ставим перед собой задачу двигаться вперед, но никто не потерял память, мы учимся на уроках, полученных и нами, и нашими друзьями.

Что касается упущения возможностей, я Вам посоветую, Вы моя хорошая коллега, но нужно жить в Армении, чтобы с этой точки зрения посоветовать не упускать возможности формата «3+3». Очень сложно подружиться со страной или странами, которые даже не закончили войну против нас, которые прославляют обезглавливание спящего человека, которые сегодня говорят об открытии транспортных коммуникаций, но не открывают внутренние коммуникации, чтобы люди могли посещать могилы своих родственников в соседних селах. Это чисто гуманитарный вопрос», - сказал Татул Манасерян, обращаясь к Тамаре Гузенковой.

Экономист считает, что для решения этих проблем, прежде всего, необходимо добиться того, чтобы в наших отношениях преобладали честность и справедливость.

«Имея такой базис, мы не можем сказать «добро пожаловать в нашу страну, господин Алиев», который даже Ереван считает «исконной азербайджанской землей», - подчеркнул Татул Манасерян.