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Фракция «Мой шаг» Совета старейшин Еревана начала процесс объявления вотума недоверия мэру Айку Марутяну

Фракция «Мой шаг» Совета старейшин Еревана начала процесс объявления вотума недоверия мэру Айку Марутяну

Фракция «Мой шаг» Совета старейшин Еревана начала процесс объявления вотума недоверия мэру Айку Марутяну. Об этом член фракции большинства в Совете старейшин Еревана Армен Котолян сообщил в беседе с Арменпресс.

По его словам, для объявления вотума недоверия мэру уже собрано более необходимых 33 подписей.

Айк Марутян был избран мэром Еревана в 2018 году в результате выборов. Марутян возглавлял список блока «Мой шаг», который получил более 81% голосов.


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