Европейские индексы - 15-12-21

МОСКВА, 16 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.15% и составил 15476.35 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.47% и составил 6927.63 пункта, британский FTSE снизился на 0.66% и составил 7170.75 пункта, а российский RTSI снизился на 0.50% и составил 1541.00 пункта.