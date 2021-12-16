Военные передвижения у необъявленных границ безответственны и провокационны: Джейк Салливан

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 15 декабря в Вашингтоне встретился с советником Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Белый дом.

Джейк Салливан подтвердил приверженность США делу установления мира, безопасности и процветания в Армении и на Южном Кавказе. Он выразил обеспокоенность сохраняющейся между Арменией и Азербайджаном напряженностью, подчеркнув, что военные передвижения возле необъявленных границ являются безответственными и провокационными. Он приветствовал контакты между двумя сторонами, подчеркнул приверженность США содействию методам укрепления доверия и регионального примирения как в формате двусторонних отношений, так и в качестве сопредседателя Минской группы. «Г-н Салливан приветствовал вчерашнее заявление о том, что Турция и Армения для обсуждения процесса урегулирования отношений назначат специальных представителей», - говорится в заявлении Белого дома.

В Белом доме также отметили, что советник президента США по вопросам национальной безопасности приветствовал участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в саммите демократии и подтвердил содействие США реформам в Армении, строительству демократических институтов и экономическому развитию.