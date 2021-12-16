Мы никогда не оставим армян: президент Франции обещал найти решение вопросу установления длительного мира
09:58, 16 Декабрь, 2021
Президент Франции Эммануэль Макрон, после состоявшейся в Брюсселе трехсторонней встречи с руководителями Армении и Азербайджана, сделал запись в своем Twitter-аккаунте, отметив, что Франция никогда не оставит армян.
Как передает «Арменпресс», в записи Макрон особо отметил: «Мы никогда не оставим армян. Мы всегда будем искать решения для установления длительного мира. Я призываю, чтобы эти праздничные дни стали периодом гуманитарного прогресса и примирения».
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