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Премьер-министр Армении и президент Кипра в Брюсселе обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества между двумя странами

Премьер-министр Армении и президент Кипра в Брюсселе обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества между двумя странами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках саммита Восточного партнерства встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, стороны обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития сотрудничества между Арменией и Кипром в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Была отмечена важность активного взаимодействие между правительствами двух стран и взаимовыгодные проекты развития. Стороны обсудили и результаты саммита Восточного партнерства.

Премьер-министр Армении и  президент Кипра выразили готовность вместе противостоять вызовам и подтвердили необходимость тесного и эффективного сотрудничества в решении проблем.


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