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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Восточного Тимора

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Восточного Тимора

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в четверг у побережья Восточного Тимора. Сведений о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 246 км к северо-востоку от города Лоспалоса (население около 17 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 15 км.

 


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