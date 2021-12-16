Китай приветствует активное участие Армении в инициативе «Один пояс - один путь»: посол Фань Юн

Посол Китая в Армении Фань Юнь представил результаты 6-го пленарного заседания 19-го съезда ЦК Коммунистической партии Китая. Посол Китая в интервью, данном «Арменпресс», подвел итоги пленарного заседания. Он посол коснулся и армяно-китайских отношений, подчеркнув, что обе страны должны и дальше укреплять взаимное доверие, тесно сотрудничать на международной арене, поддерживать друг друга в вопросах, касающихся взаимных интересов и беспокойств.

-Господин посол, я благодарю, что Вы нашли время для интервью. Недавно в Пекине прошло шестое пленарное заседание XIX съезда ЦК Коммунистической партии Китая, и внимание мира вновь было приковано к Китаю. Коммунистическая партия Китая, имеющая уже вековую историю, получила искреннюю поддержку 1,4 миллиарда китайцев. Каким ценным опытом обладает она?

-Созыв 6-го пленарного заседания 19-го съезда ЦК Коммунистической партии Китая совпал со знаменательным событием, посвященным 100-летию основания партии. Съезд принял «Постановление ЦК Коммунистической партии об историческом опыте 100-летней борьбы за главные достижения партии», которое включает следующие принципы: оставаться верными руководству партии, придерживаться принципа верховенства народа, следовать теоретическим инновациям, твердо следовать принципам самостоятельности и независимости, всегда учитывать интересы всего мира, упорно устанавливать лидерство и делать инновации, проявлять решимость бороться, оставаться верным пути создания единого фронта, следовать 10 принципам собственной революции, которые имеют большое практическое и далеко идущее историческое значение в деле стимулирования великого возрождения китайского народа.

История - лучший учитель. Способность извлекать уроки из прошлого, постоянное пополнение знаний и мудрости - это самый успешный опыт Коммунистической партии Китая. Нынешняя международная ситуация довольно сложная, что обусловлено переменами и пандемией века. В новой ситуации Коммунистическая партия Китая призывает 1,4 миллиардный народ Китая встать на новый путь построения современной социалистической страны, чтобы продолжать смело двигаться к целям второго столетия партии. «10 принципов» образуют полное, взаимосвязанное единство, которое гарантирует Коммунистическая партия Китая. Они объединяют людей для достижения устойчивых результатов революции, строительства и реформ, а также глубоко раскрывает непобедимую силу, прогресс и чистоту Коммунистической партии Китая. Китай. В то же время, это политическая декларация, в которой китайские коммунисты, учитывая свои первоначальные цели, твердо продвигаются и развивают социализм с китайским обликом. Это руководство к великому возрождению китайского народа и ключ к достижению побед Коммунистической партии Китая.

-В последние годы Китай на международной арене играет все более важную роль и последовательно выдвигает такие важные инициативы, как совместное строительство инициативы «Один пояс – один путь» и реализация программы «Общая судьба человечества». Какие возможности создаст развитие Китая для Армении и мира?

-Как крупнейшая развивающаяся страна Китай тесно связывает свое развитие с развитием мира. Инициатива «Один пояс, один путь», принятая президентом Си Цзиньпином, может стать решающим шагом в продвижении взаимовыгодного сотрудничества Китая. «Один пояс - один путь» - это светлый путь, по которому страны движутся вместе, рука об руку, приветствуя активное участие стран с разными системами, культурами, где нет маленьких территорий, высоких барьеров, идеологических предрассудков.

За последние восемь лет Китай вместе со странами, находящимися на пути следования, упорно работал над установлением «прочной связи» в инфраструктурах, опоры «гибкости» стандартов и «теплой связи» между народами стран-участниц. Качественное развитие инициативы «Один пояс - один путь» привело к появлению широкого круга друзей, поиску новых путей для содействия совместному развитию между странами-участницами и взаимной выгоды.

Армения - одна из первых стран, которые поддержали и приняли участие в строительстве инициативы «Один пояс - один путь». В течение долгого времени китайско-армянские отношения сохраняли стабильный курс здорового развития, взаимное политическое доверие между двумя сторонами непрерывно укреплялось, а сотрудничество в различных сферах достигло эффективных результатов. На протяжении многих лет Китай был вторым по величине торговым партнером Армении. Согласно китайской статистике, объем двусторонней торговли между Китаем и Арменией за первые 10 месяцев 2021 года составил около 1,2 миллиарда долларов, увеличившись на 57%. В условиях непрерывного распространения пандемии в мире это в полной мере показывает силу и стабильность сотрудничества двух стран, широкие перспективы. Обе стороны активно работают над преодолением неблагоприятных последствий эпидемии, способствуя построению ряда потенциальных проектов сотрудничества.

В будущем Китай все шире и шире будет открывать двери сотрудничества. Китай приветствует активное участие всех стран мира, включая Армению, в инициативе «Один пояс - один путь», углубление общения и координации, укрепление взаимных связей, взаимовыгодное сотрудничество и стремление к общему развитию.

В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Арменией, что является знаменательным событием в истории отношений между двумя странами. Китайская пословица гласит: «Вам тридцать лет, значит, вы независимы». Накануне новых исторических событий стороны должны и дальше укреплять политическое взаимное доверие, тесно сотрудничать на международной арене, твердо поддерживать друг друга в вопросах, связанных с взаимными интересами, заботами друг друга, отстаивать свой суверенитет, безопасность, интересы развития, международные отношения, беспристрастность и справедливость. Обе страны вместе должны использовать исторические возможности для продвижения качества инициативы «Один пояс - один путь», использовать потенциал для сотрудничества в области экономики, торговли, взаимосвязи, медицины, здравоохранения, гуманитарных межконфессиональных обменов и налаживания сотрудничества. Продолжать укреплять материальные и социальные основы дружбы между двумя странами, способствовать развитию программы «Общая судьба человечества».

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