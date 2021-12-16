В Армении за прошедший день подтверждено 180 случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 16 декабря в Армении всего подтверждено 343 157 случаев заражения COVID-19, 327 029 из которых вылечились, есть 7 874 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 6 767 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 7 571 тестов. Подтверждено 180 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 470 заболевших, есть 18 летальных исходов.

Всего проведено 2 миллиона 47 320 тестирований.