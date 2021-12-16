В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание, созванное по инициативе правительства.

Как передает «Арменпресс», в повестке дня - 13 вопросов: поправки к Закону Республики Армения «О лицензировании», поправки к Закону Республики Армения «Об общем образовании», поправки к Закону Республики Армения «Об акционерных обществах», поправки к Закону Республики Армения «О представителе Республики Армения в Европейском суде по правам человека», также и ряд других законопроектов.