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Армен Саркисян встретился с послом Китая в Армении Фань Юном

Армен Саркисян встретился с послом Китая в Армении Фань Юном

16 декабря президент Армении Армен Саркисян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Республике Армения Фань Юном.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента РА, в ходе встречи Армен Саркисян и посол обсудили повестку армяно-китайских двусторонних отношений, перспективные направления сотрудничества, возможности углубления сотрудничества в различных сферах. Также были затронуты и вопросы региональной безопасности и стабильности.


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