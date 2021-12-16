Японский исследовательский центр заявил, что Китай обгонит США по размерам ВВП в 2033 году

Китай по размерам своего валового внутреннего продукта (ВВП) обгонит США в 2033 году, однако Соединенные Штаты могут вернуть себе первенство в районе 2050 года. Как сообщила в четверг газета Nikkei, такой прогноз подготовлен экспертами Японского центра экономических исследований - одного из ведущих в стране.

В аналогичном докладе в декабре прошлого года его специалисты предсказывали, что КНР обгонит США по размерам ВВП в 2028 году. Однако сейчас они внесли поправки в свои расчеты с учетом наблюдающегося замедления роста производительности труда в Китае и нарастающих последствий сокращения его населения, что может приводить к нехватке трудовых ресурсов. В частности, указывают эксперты центра, в нынешнем году число новорожденных в КНР станет наименьшим со времени основания республики. Старение населения будет вызывать рост ассигнований на социальную сферу, что сократит возможности Пекина в сфере государственного стимулирования промышленности высоких технологий, утверждают японские специалисты,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Внесенные ими поправки в прежние расчеты связаны также с перспективами более активного экономического роста в США, вызванного масштабными бюджетными ассигнованиями, которые проводит администрация президента Джо Байдена.

По новым расчетам, в 2038 году ВВП КНР будет на 5% больше, чем у Соединенных Штатов. Однако в 2040-х годах расхождение начнет сокращаться, и в 2050 году США вновь выйдут на первое место в мире. Ранее эксперты центра полагали, что это произойдет в районе 2053 года.

Японский центр экономических исследований был создан в 1958 году при ведущей в стране деловой газете "Никкэй". Затем он серьезно расширился, в его работе стали принимать участие эксперты ведущих корпораций и государственных структур. В 2010 году правительство Японии предоставило ему особый юридический статус общественно важного юридического лица.