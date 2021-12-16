Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора в среду с генсеком ООН Антониу Гутеррешем назвал главной причиной медленного прогресса переговоров в Вене по ядерной сделке и отмене санкций с Тегерана отсутствие инициатив и предложений у "западной стороны".

"Отсутствие инициативы со стороны Запада - одна из причин медленного прогресса в переговорах. Мы представили два документа (проекта соглашения) по вопросу отмены санкций по ядерной программе. Эти документы соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Мы не выдвигали никаких требований, кроме тех, которые содержатся в СВПД, однако в то же время мы не принимаем никаких обязательств, выходящих за рамки СВПД", - сказал Абдоллахиан, слова которого опубликовал МИД в своем Telegram-канале,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

29 ноября стартовал седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД. Главной темой стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. 3 декабря замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни заявил, что стороны переговоров отправятся в свои столицы для необходимых консультаций по поводу предложенных Ираном проектов соглашений. 9 декабря стороны продолжили переговоры в Австрии.