Сотрудничество между Ереваном и Нур-Султаном имеет большой потенциал расширения: президент Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян по случаю 30-летия независимости Республики Казахстан направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, в поздравительном послании, в частности, говорится:

«За годы независимости Казахстан добился значительного прогресса в политической и социально-экономической сферах, обеспечив рост благосостояния граждан.

Сотрудничество между Ереваном и Нур-Султаном имеет большой потенциал для дальнейшего расширения. Армения высоко ценит Ваш значительный вклад в развитие сотрудничества между нашими странами.

Уверен, что армяно-казахские межгосударственные отношения продолжат развиваться в соответствии с многолетними традициями взаимной поддержки и дружбы народов наших стран».