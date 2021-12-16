Представитель Армении в ЕСПЧ отныне будет называться представителем Армении по международным правовым вопросам

Должность представителя Республики Армения в Европейском суде по правам человека отныне будет называться представитель Республики Армения по международным правовым вопросам.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании сообщил представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян, представляя проект Закона О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «О представительстве Армении в ЕСПЧ».

Егише Киракосян отметил, что в течение двух лет практического применения закона возникли определенные сложности и проблемы, от решения которых напрямую зависит не только качество представительства Республики Армения в Европейском суде, но и в других международных инстанциях, а также возможность более полного, надлежащего и беспрепятственного осуществления представителем своих полномочий.

«Изменяется название должности и название закона, соответственно, давая эту, избранную на данный момент формулировку - представитель Армении по международным правовым вопросам, которая включает факт представительства во всех инстанциях, будет изменение и в системном плане.

Также законодательно четко закрепляются полномочия представителя при представлении интересов Армении в международных арбитражах, процессах примирения в иностранных судах, а также на этапах обжалования, признания и исполнения международных арбитражных решений, иностранных судов или решений, или решений», - сказал представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян.