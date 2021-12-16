Вердикт Международного суда оказал определенное видимое влияние на Азербайджан: Егише Киракосян

Представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян считает, что для оказания давления на Азербайджан необходимо использовать все международные механизмы.

Как передает «Арменпресс», отвечая на вопрос секретаря фракции «Айастан» Арцвика Минасяна, какая работа ведется в ЕСПЧ по вопросу возвращения армянских пленных лиц, Егише Киракосян ответил, что на данный момент в Европейском суде по правам человека рассматривается несколько процессов по вопросам пленных и без вести пропавших.

«С начала войны и по сей день мы в Европейский суд представили многочисленные иски по применению промежуточных мер, которые касаются гарантирования прав пленных лиц. К сожалению, поведение азербайджанской стороны довольно предсказуемо противоречит решениям, принятым судом по этим процессам, поскольку Азербайджан последовательно нарушает сроки и предоставляет мало информации. Есть также процесс, проходящий в Международном Суде ООН, по которому у нас есть дополнительное решение», - сказал Егише Киракосян.

По мнению представителя Армении в ЕСПЧ, давление на Азербайджан должно быть увеличено, нужно использовать различные международные механизмы.

«Последнее решение Международного суда ООН, думаю, оказало на поведение Азербайджана определенное и видимое влияние. Думаю, подобные шаги с последовательностью должны продолжаться», - сказал Егише Киракосян.