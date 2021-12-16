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Глава МИД Турции в ОАЭ объявил имя представителя Турции по урегулированию отношений с Арменией

Глава МИД Турции в ОАЭ объявил имя представителя Турции по урегулированию отношений с Арменией

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты объявил имя человека, которого Турция назначит представителем Турции по урегулированию отношений с Арменией.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство «Анадолу».

Чавушоглу сообщил, что представителем Турции будет бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч.

Сердар Кылыч был послом Турции в США в 2014-2021 годах. Он также был послом Турции в Японии и Ливане, а также генеральным секретарем Совета безопасности Турции.


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