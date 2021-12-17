У президента Турции дружеские отношения с президентом России: Песков

У президента Турции Реджепа Эрдогана дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, что позволяет даже при самых сложных разногласиях вести диалог и выйти на мирное урегулирование, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент Эрдоган, вы знаете, что у него достаточно теплые отношения, можно даже сказать, дружеские отношения с президентом Путиным, которые несмотря на наличие разногласий, позволяют им даже в самые острые моменты собираться вместе и решать самые сложные проблемы", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал он в эфире телеканала RTVI.

Песков добавил, что так было уже не раз: это касалось и Сирии, и трагических моментов недавнего прошлого двусторонних отношений.

"Но все равно удавалось выйти на мирное такое, конструктивное урегулирование", - добавил Песков.

Он подчеркнул, что несмотря на наличие определенных противоречий, Турция является "нашим очень важным соседом", партнером по очень важным большим проектам и визави в процессе решения многих региональных конфликтов.