Президент Арцаха встретился с представителями трех фракций НС

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 17 декабря провел отдельные встречи с представителями фракций «Демократическая партия Арцаха», «Единая родина» и «Свободная родина-Объединенный гражданский альянс» Национального собрания Республики Арцах в рамках объявленного им 10 декабря с.г. предложения о политическом сотрудничестве в деле решения проблем, стоящих перед государством.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в ходе встреч были затронуты вопросы, связанные с решением ряда внешних и внутренних проблем государства, и подчеркнута важность эффективного взаимодействия политических сил в этом деле.

Был обсужден главный финансовый документ страны - проект государственного бюджета на 2022 год, повышение эффективности системы управления и ряд других вопросов. Президент Арутюнян назвал эти встречи полезными и востребованными с точки зрения организации конструктивных дискуссий по существующим проблемам и приложения новых усилий по их решению с привлечением всех политических сил.