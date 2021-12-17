Глава МЧС Армении принял главу делегации МККК
Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян принял 17 декабря главу делегации Международного комитета Красного Креста Тьерри Рибо, исполнительного директора Общества Красного Креста Армении Анну Егиазарян и возглавляемую ими делегацию. Целью встречи было обсуждение общих подходов к защите и готовности населения к чрезвычайным ситуациям, а также новых возможностей сотрудничества между структурами.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, приветствуя гостей, министр Пилоян коснулся сфер, в которых при активной поддержке Международного комитета Красного Креста и Общества Красного Креста Армении были реализованы многочисленные гуманитарные программы для смягчения последствий гуманитарного кризиса, возникшего вследствие 44-дневной войны, и оказания помощи населению в случае бедствий и чрезвычайных происшествий.
В ходе встречи были обсуждены направления сотрудничества в следующем году, стороны выразили готовность расширять двустороннее и многостороннее сотрудничество.
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